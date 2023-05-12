Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град

13 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

13 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и вечером в некоторых местах возможны осадки. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 14-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 772 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки. На отдельных территориях возможны ливни, грозы, град и туман, в высокогорье – мокрый снег. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем 16-21° тепла, в горах ночью 2-6°, днем 6-10° тепла.