Завтра в Баку ожидаются снег и сильный ветер

Во второй половине дня местами ожидаются осадки, которые ближе к вечеру перейдут в снег

23 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако во второй половине дня местами ожидаются осадки, которые ближе к вечеру перейдут в снег.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-западный ветер, который вечером сменится сильным северо-западным ветром.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 до 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

23 февраля в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в северных и восточных районах ожидаются осадки, снег. Местами туман. Умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, в высокогорных территориях 14-16 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 24 февраля на Абшеронском полуострове ожидается снижение температуры на фоне северного ветра – хазри, что неблагоприятно повлияет на метеозависимых людей.