Завтра в Баку ожидаются дожди и сильный ветер

В течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 5 мая.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, днем местами дожди.

В течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-13, днем 15-18 градусов тепла, в Баку 11-13, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм ртутного столба до 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные и сильные, град, в высокогорных районах снег. Утром ожидается туман, местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 17-21, в горах ночью 3-8, днем 8-13 градусов тепла.



Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается сильный северный ветер хазри, что в основном неблагоприятно для некоторых метеочувствительных людей.