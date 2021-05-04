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Завтра в Баку ожидаются дожди и сильный ветер

Завтра в Баку ожидаются дожди и сильный ветер В течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер
Экология
4 мая 2021 г. 14:08
Завтра в Баку ожидаются дожди и сильный ветер
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Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 5 мая.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, днем местами дожди.

В течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-13, днем 15-18 градусов тепла, в Баку 11-13, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм ртутного столба до 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные и сильные, град, в высокогорных районах снег. Утром ожидается туман, местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 17-21, в горах ночью 3-8, днем 8-13 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается сильный северный ветер хазри, что в основном неблагоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке Rain, strong wind expected in Baku tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda yağış yağacaq, güclü külək əsəcək

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