О нас
Report Georgia
Аудио новости

Завтра в Баку ожидаются дождь и ветер

Завтра в Баку ожидаются дождь и ветер Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер
Экология
10 апреля 2021 г. 12:39
Завтра в Баку ожидаются дождь и ветер

11 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, к ночи местами ожидаются дожди.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-11, днем 15-19 градусов тепла, в Баку ночью 9-11, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются грозы, временами дожди. На отдельных территориях возможны ливни, град, в высокогорных районах снег. Ночью и утром местами туман, западный ветер на отдельных территориях будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 11-14, днем 18-23, в горах ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра хазри, что может вызвать у некоторых метеочувствительных людей беспокойство.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Rain expected in Baku on Sunday
Версия на азербайджанском языке Bazar günü Bakıda yağış yağacaq, külək əsəcək

Новости партнеров

Самое читаемое

Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана
Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана
8 апреля 2021 г. 12:08
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
3 апреля 2021 г. 14:36
Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за сегодня
Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за сегодня
4 апреля 2021 г. 15:20
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
6 апреля 2021 г. 15:54
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом приближается к 3 тыс.
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом приближается к 3 тыс.
8 апреля 2021 г. 18:54
BBC Україна: Чьи Искандеры обстреливали Карабах?
BBC Україна: "Чьи "Искандеры" обстреливали Карабах?"
4 апреля 2021 г. 14:32
Коротченко: В отношениях России и Азербайджана нет абсолютно никаких проблем
Коротченко: В отношениях России и Азербайджана нет абсолютно никаких проблем
4 апреля 2021 г. 16:41
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
6 апреля 2021 г. 11:42
Ереван ударил «Искандерами» по Шуше после освобождения города
Ереван ударил «Искандерами» по Шуше после освобождения города
3 апреля 2021 г. 19:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi