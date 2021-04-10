Завтра в Баку ожидаются дождь и ветер

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер

11 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, к ночи местами ожидаются дожди.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-11, днем 15-19 градусов тепла, в Баку ночью 9-11, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются грозы, временами дожди. На отдельных территориях возможны ливни, град, в высокогорных районах снег. Ночью и утром местами туман, западный ветер на отдельных территориях будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 11-14, днем 18-23, в горах ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра хазри, что может вызвать у некоторых метеочувствительных людей беспокойство.