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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь 15 января в Баку и на Абшеронском полуострова местами ожидаются дожди. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.
Экология
14 января 2023 г. 12:40
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь

15 января в Баку и на Абшеронском полуострова местами ожидаются дожди. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем 4-6° тепла. Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-8° тепла, ночью в горах 11-16°, днем 2-7° мороза.

В горных и предгорных районах дороги покроются льдом.

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Версия на английском языке Rain expected in Baku, Absheron peninsula tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda yağış yağacaq

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