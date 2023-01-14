Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь

15 января в Баку и на Абшеронском полуострова местами ожидаются дожди. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

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15 января в Баку и на Абшеронском полуострова местами ожидаются дожди. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем 4-6° тепла. Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80%. В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-8° тепла, ночью в горах 11-16°, днем 2-7° мороза. В горных и предгорных районах дороги покроются льдом. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Rain expected in Baku, Absheron peninsula tomorrow