Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь

15 января в Баку и на Абшеронском полуострова местами ожидаются дожди. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем 4-6° тепла. Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-8° тепла, ночью в горах 11-16°, днем 2-7° мороза.
В горных и предгорных районах дороги покроются льдом.