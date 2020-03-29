Завтра в Азербайджане ожидается дождь

30 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью на отдельных территориях возможны дожди, утром местами будет туман.

Умеренный юго-западный ветер вечером перейдет в северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-9, днем 13-18 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 753 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра ожидаются переменные осадки, в горных территориях - снег. На отдельных участках осадки могут принять интенсивный характер. Ночью и утром местами будет туман, скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью прогнозируется от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла.