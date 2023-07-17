Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов

18 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

18 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром вероятны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20°, днем 25-29° тепла.

В районах Азербайджана времена ожидаются дожди, грозы и град. Ночью в высокогорных территориях ожидается снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах не ислючается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 12-17° тепла.