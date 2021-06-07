Завтра в Азербайджане ожидаются грозы и дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 8 июня.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 8 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, утром местами кратковременные дожди.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер, днем сменится северо-восточным. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-20, днем - 24-28, в Баку ночью - 18-20, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивного характера, град. Будет дуть восточный ветер, временами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем - 29-34, в горах ночью - 7-12, днем - 16-21 градус тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.