Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, град

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 сентября.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 сентября.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается дождь, ветер северо-восточный.

Ночью температура воздуха составит 15-17° тепла, днем ​​19-21° тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%.

Согласно медико-метереологическому прогнозу, 29-10 сентября на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная и влажная погода, что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами прогнозируются грозы, дожди, в отдельных местах ожидаются ливни, град. Утром в горах туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-16° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью 4-8° тепла, днем 8-13° тепла.