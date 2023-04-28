Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ​​преимущественно без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ​​преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-15°, днем ​​22-27° тепла. Атмосферное давление - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В большинстве районов Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются кратковременные осадки, в некоторых местах возможны грозы, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем ​​24-29° тепла, в горах ночью 4-9°, днем ​​13-18° тепла.