Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать южный ветер.
Температура воздуха ночью составит 11-15°, днем 22-27° тепла. Атмосферное давление - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.
В большинстве районов Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются кратковременные осадки, в некоторых местах возможны грозы, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем 24-29° тепла, в горах ночью 4-9°, днем 13-18° тепла.