Завтра в Азербайджане ожидается 29 градусов тепла

Будет преобладать юго-западный ветер

8 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-12, днем - 18-23 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 10-12, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

8 апреля в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 24-29, в горах ночью 5-10, днем 13-18, местами 20-23 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 8 апреля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.