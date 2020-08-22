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Завтра в Азербайджане будет дождливо

Завтра в Азербайджане будет дождливо На отдельных территориях будет преобладать сильный западный ветер
Экология
22 августа 2020 г. 12:48
Завтра в Азербайджане будет дождливо

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 23 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, местами кратковременные осадки. Будет преобладать сильный северо-западный ветер, который стихнет к вечеру.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20, днем 21-24, в Баку ночью 18-20, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

На пляжах Абшерона будет преобладать сильный северо-западный ветер, который стихнет к вечеру. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе и 23-24 градуса тепла в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово.

В районах Азербайджана 23 августа в некоторых местах ожидаются грозы, переменные осадки, возможен град. На отдельных территориях будет преобладать сильный западный ветер. 

Температура воздуха ночью составит 17-20, днем 22-26, в горах ночью 4-7, днем 7-11 градусов тепла.

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