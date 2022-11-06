О нас

Завтра будет дождь, в некоторых местах – интенсивный

Завтра будет дождь, в некоторых местах – интенсивный Завтра будет дождь, в некоторых местах – интенсивный В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, которые днем постепенно прекратятся.
Экология
6 ноября 2022 г. 12:52
Завтра будет дождь, в некоторых местах – интенсивный

Завтра будет дождь, в некоторых местах – интенсивный В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, которые днем постепенно прекратятся.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер местами усилится, днем ​​будет северо-восточный ветер.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 8-10° тепла, днем ​​до 13° тепла. В Баку ночью будет 8-10°, днем ​​до 13° тепла. Атмосферное давление составит 770 мм рт. ст. Относительная влажность составит 65-75%.

В регионах страны прогнозируется переменные осадки, в горных районах вероятен снег. В некоторых восточных регионах снег, вероятно, будет интенсивным. Ночью и утром ожидается туман. Будет дуть порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-9°, днем ​​10-15°, в горах ночью от 2° градусов до 7° градусов мороза, днем ​​2-7° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə intensiv olacaq

Самое важное

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
5 ноября 2022 г. 18:56
Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
5 ноября 2022 г. 17:44
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами
5 ноября 2022 г. 17:43
Стало известно, какое подразделение провело антитеррористическую операцию на высоте Фаррух
Стало известно, какое подразделение провело антитеррористическую операцию на высоте Фаррух
5 ноября 2022 г. 04:15
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую дезинформацию
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую дезинформацию
4 ноября 2022 г. 23:02
Маису Бархударову присвоено звание генерал-лейтенанта, Субхану Бекирову - вице-адмирала
Маису Бархударову присвоено звание генерал-лейтенанта, Субхану Бекирову - вице-адмирала
4 ноября 2022 г. 14:45
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
3 ноября 2022 г. 22:49
Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ
Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ
3 ноября 2022 г. 20:59
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
3 ноября 2022 г. 16:27
Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания
Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания
3 ноября 2022 г. 15:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi