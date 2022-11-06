Завтра будет дождь, в некоторых местах – интенсивный В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, которые днем постепенно прекратятся.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер местами усилится, днем будет северо-восточный ветер.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 8-10° тепла, днем до 13° тепла. В Баку ночью будет 8-10°, днем до 13° тепла. Атмосферное давление составит 770 мм рт. ст. Относительная влажность составит 65-75%.
В регионах страны прогнозируется переменные осадки, в горных районах вероятен снег. В некоторых восточных регионах снег, вероятно, будет интенсивным. Ночью и утром ожидается туман. Будет дуть порывистый восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 5-9°, днем 10-15°, в горах ночью от 2° градусов до 7° градусов мороза, днем 2-7° тепла.