Завтра будет дождь, в некоторых местах – интенсивный

Завтра будет дождь, в некоторых местах – интенсивный В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, которые днем постепенно прекратятся.

Завтра будет дождь, в некоторых местах – интенсивный В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, которые днем постепенно прекратятся.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер местами усилится, днем ​​будет северо-восточный ветер.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 8-10° тепла, днем ​​до 13° тепла. В Баку ночью будет 8-10°, днем ​​до 13° тепла. Атмосферное давление составит 770 мм рт. ст. Относительная влажность составит 65-75%.

В регионах страны прогнозируется переменные осадки, в горных районах вероятен снег. В некоторых восточных регионах снег, вероятно, будет интенсивным. Ночью и утром ожидается туман. Будет дуть порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-9°, днем ​​10-15°, в горах ночью от 2° градусов до 7° градусов мороза, днем ​​2-7° тепла.