Историко-архитектурный заповедник "Юхары Баш" получил статус национального заповедника

Заповедник "Юхары Баш" получил статус национального заповедника

25 января, 2020 19:36

https://report.az/storage/news/a540c13bc6e91886dbf51878d5b89dfe/780663a1-c1e0-46da-995a-39665e538337_292.jpg Государственному историко-архитектурному заповеднику "Юхары Баш" присвоен статус национального заповедника. Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов. С целью обеспечения исполнения пункта 3.3 распоряжения Президента Азербайджана от 19 января 2016 года Государственному историко-архитектурному заповеднику "Юхары Баш" присвоен статус национального заповедника. Государственному агентству по туризму и Минфину поручено совместно решить вопросы, вытекающие из данного решения.

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