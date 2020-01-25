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Историко-архитектурный заповедник "Юхары Баш" получил статус национального заповедника

Заповедник "Юхары Баш" получил статус национального заповедника

Государственному историко-архитектурному заповеднику "Юхары Баш" присвоен статус национального заповедника.

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

С целью обеспечения исполнения пункта 3.3 распоряжения Президента Азербайджана от 19 января 2016 года Государственному историко-архитектурному заповеднику "Юхары Баш" присвоен статус национального заповедника.

Государственному агентству по туризму и Минфину поручено совместно решить вопросы, вытекающие из данного решения.

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