О нас
Report Georgia
Аудио новости

Задержаны рыболовы-браконьеры

Задержаны рыболовы-браконьеры В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных 5-14 февраля сотрудниками Государственной службы экологической безопасности с целью предотвращения случаев незаконной охоты, были задержаны лица, незаконно удящие рыбу на побережье Каспийского моря в г
Экология
16 февраля 2021 г. 15:35
Задержаны рыболовы-браконьеры

В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных 5-14 февраля сотрудниками Государственной службы экологической безопасности с целью предотвращения случаев незаконной охоты, были задержаны лица, незаконно удящие рыбу на побережье Каспийского моря в городе Сумгайыт, в водоемах на территориях Хачмазского, Нефтчалинского и Астаринского районов и в Мингячевирском водохранилище.

Как передает Report, об этом сказал начальник службы Бахруз Магомедов.

Он отметил, что во время расследования были установлены личности браконьеров – житель Сумгайыта Джалал Наджафов, житель Хачмазского района Эльман Велиматов, жители Нефтчалинского района Фазиль Балогланов, Вугар Эйвазов, Ровшан Мамедов, Матлаб Багиров, житель Балакянского района Низами Гянджаев, житель Загатальского района Адиль Агаев, житель Астаринского района Кямран Асадуллаев и житель Мингячевира Эмин Мустафаев.

Кроме того за незаконный лов рыбы был задержан житель Сабирабадского района Октай Велиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Qanunsuz ov edən şəxslər cəzalandırılıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Прогноз погоды на 17 февраля
Прогноз погоды на 17 февраля
16 февраля 2021 г. 13:52
В Баку выпадет снег
В Баку выпадет снег
15 февраля 2021 г. 14:35
Прогноз погоды в Азербайджане на 16 февраля
Прогноз погоды в Азербайджане на 16 февраля
15 февраля 2021 г. 14:22
Уровень в Куре стремительно падает
ФотоУровень в Куре стремительно падает
14 февраля 2021 г. 14:09
Синоптики обещают дожди и ветер
Синоптики обещают дожди и ветер
14 февраля 2021 г. 11:53
Прогноз погоды на 14 февраля
Прогноз погоды на 14 февраля
13 февраля 2021 г. 12:46
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Азербайджане
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Азербайджане
12 февраля 2021 г. 13:57
Замминистра: Новые метеорадары планируется ввести в эксплуатацию в марте
Замминистра: Новые метеорадары планируется ввести в эксплуатацию в марте
12 февраля 2021 г. 12:54
Загрязнение воздуха в Пекине превысило норму ВОЗ в 13 раз
Загрязнение воздуха в Пекине превысило норму ВОЗ в 13 раз
12 февраля 2021 г. 09:52
Прогноз погоды на 12 февраля
Прогноз погоды на 12 февраля
11 февраля 2021 г. 13:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi