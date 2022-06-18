Воскресный прогноз погоды для желающих поехать на пляжи Абшерона

Стало известно, какой будет погода и температура морской воды на пляжах Абшерона в воскресенье, 19 июня.

Стало известно, какой будет погода и температура морской воды на пляжах Абшерона в воскресенье, 19 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, ожидается умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-22°, днем - 27-31° тепла. В Баку ночью - 20-22°, днем - 29-31° тепла.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) составит 22-23° тепла, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 23-24° тепла.