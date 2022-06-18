О нас

Воскресный прогноз погоды для желающих поехать на пляжи Абшерона

Воскресный прогноз погоды для желающих поехать на пляжи Абшерона Стало известно, какой будет погода и температура морской воды на пляжах Абшерона в воскресенье, 19 июня.
Экология
18 июня 2022 г. 12:21
Воскресный прогноз погоды для желающих поехать на пляжи Абшерона

Стало известно, какой будет погода и температура морской воды на пляжах Абшерона в воскресенье, 19 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, ожидается умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-22°, днем - 27-31° тепла. В Баку ночью - 20-22°, днем - 29-31° тепла.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) составит 22-23° тепла, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 23-24° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sabah Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu neçə olacaq?

Самое читаемое

Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Германия поможет Украине в экспорте зерна
Германия поможет Украине в экспорте зерна
13 июня 2022 г. 03:23
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
13 июня 2022 г. 11:41
Джейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
ФотоДжейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
13 июня 2022 г. 15:12
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
14 июня 2022 г. 15:44
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
16 июня 2022 г. 14:28
Награждена группа работников здравоохранения
Награждена группа работников здравоохранения
16 июня 2022 г. 17:18
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
17 июня 2022 г. 03:07
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
17 июня 2022 г. 11:09
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
17 июня 2022 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi