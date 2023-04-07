В ряде районов Азербайджана выявлены факты незаконной вырубки деревьев

В Хатаинском и Сабунчинском районах Баку, а также в Имишлинском и Губинском районах выявлены факты незаконной вырубки деревьев.

В Хатаинском и Сабунчинском районах Баку, а также в Имишлинском и Губинском районах выявлены факты незаконной вырубки деревьев.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

Представитель службы Бахруз Магомедов сообщил, что в ходе расследования было установлено, что деревья были вырублены жилищно-строительным кооперативом Bakı-İnşaat 2005 на улице М.Хади в Хатаинском районе Баку, ООО Sabah Tikinti - на улице Багюстю, 3Г в поселке Бакиханов Сабунчинского района, ООО GP İmişli Cotton - в селе Агамамедли Имишлинского района, ООО Yeni Bağ - в селе Дигях Губинского района.

"В связи с этими фактами составлен акт, собранные документы направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики для дачи правовой оценки этому вопросу", - сказал представитель службы.