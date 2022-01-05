В праздничные дни национальные парки Азербайджана посетили 1,8 тыс. туристов

В праздничные дни по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года национальные парки Азербайджана посетили 1884 туриста.

В праздничные дни по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года национальные парки Азербайджана посетили 1884 туриста.

Как сообщила Report официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Самедова, в эти дни наибольшее число туристов посетили Гёйгёльский и Шахдагский национальные парки.

Она отметила, что это было связано в основном со снежными погодными условиями на высокогорных территориях: "Также свою роль играют пропаганда национальных парков, расположенных в прекрасных уголках нашей страны, интересные, красочные охватывающие все сезоны и отражающие биоразнообразие национальных парков видео- и фотокадры".

По словам А.Самедовой, на праздники жители и приезжающие в Азербайджан туристы предпочитают посещать национальные парки, и поэтому число посетителей заметно растет: "В нашей стране имеются 10 национальных парков, 10 государственных природных заповедников и 24 государственных заказника. Национальные парки расположены на Абшеронском полуострове, в северной, южной и западной частях страны и охватывают красочные ландшафтные комплексы".