Министр: Площадь особо охраняемых природных территорий за последние 20 лет увеличилась почти вдвое

В Азербайджане площадь особо охраняемых природных территорий за последние 20 лет увеличилась почти вдвое.

В Азербайджане площадь особо охраняемых природных территорий за последние 20 лет увеличилась почти вдвое.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на научно-практической конференции на тему "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в оздоровлении окружающей среды в Азербайджане".

По его словам, за последние 5 лет в стране посажено более 10 млн саженцев деревьев и кустарников, в прошлом году было посажено 4 млн, а в текущем году планируется посадить 5 млн деревьев.

Министр отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева успешно продолжаются меры по созданию в стране новых национальных парков и заповедников: "За последние 20 лет площадь особо охраняемых природных территорий в Азербайджане увеличилась почти вдвое - с 478 тыс. до 893 тыс. гектаров".

Мухтар Бабаев также отметил, что приняты масштабные меры по восстановлению экологической среды на освобожденных от оккупации территориях.