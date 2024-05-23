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Министр: Площадь особо охраняемых природных территорий за последние 20 лет увеличилась почти вдвое

Министр: Площадь особо охраняемых природных территорий за последние 20 лет увеличилась почти вдвое В Азербайджане площадь особо охраняемых природных территорий за последние 20 лет увеличилась почти вдвое.
Экология
23 мая 2024 г. 17:05
Министр: Площадь особо охраняемых природных территорий за последние 20 лет увеличилась почти вдвое

В Азербайджане площадь особо охраняемых природных территорий за последние 20 лет увеличилась почти вдвое.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на научно-практической конференции на тему "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в оздоровлении окружающей среды в Азербайджане".

По его словам, за последние 5 лет в стране посажено более 10 млн саженцев деревьев и кустарников, в прошлом году было посажено 4 млн, а в текущем году планируется посадить 5 млн деревьев.

Министр отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева успешно продолжаются меры по созданию в стране новых национальных парков и заповедников: "За последние 20 лет площадь особо охраняемых природных территорий в Азербайджане увеличилась почти вдвое - с 478 тыс. до 893 тыс. гектаров".

Мухтар Бабаев также отметил, что приняты масштабные меры по восстановлению экологической среды на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на английском языке Minister: Specially protected natural areas in Azerbaijan almost doubled in past 20 years
Версия на азербайджанском языке Nazir: Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin sahəsi son 20 ildə iki dəfəyə yaxın artırılıb

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