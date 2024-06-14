Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 37 градусов

15 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

15 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 30-34° тепла. Атмосферное давление понизится с 757 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 40-50%, днем - 60-70%.

В районах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Днем в некоторых районах ожидаются дожди, в горных и предгорных районах возможны ливни, грозы, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 32-37° тепла, в горах ночью 8-12°, днем - 15-20° тепла.