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Завтра ожидается дождливая погода

Завтра ожидается дождливая погода 25 мая в Азербайджане ожидается дождливая погода, осадки на короткое время усилятся.
Экология
24 мая 2024 г. 12:41
Завтра ожидается дождливая погода

25 мая в Азербайджане ожидается дождливая погода, осадки на короткое время усилятся.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в первой половине дня местами пойдут дожди. Утром в некоторых частях полуострова, вероятно, осадки ненадолго усилятся. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем 17-21° тепла. Атмосферное давление - 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 50-55%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, грозы, град, в высокогорных районах - снег. В некоторых местах временами ожидается туман, восточный ветер будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 2-6°, днем 6-10° тепла.

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