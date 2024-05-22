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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные осадки 23 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
22 мая 2024 г. 12:55
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные осадки

23 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем - 21-26° тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 50-55%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются осадки, в отдельных местах интенсивные, не исключаются грозы, град и туман, в высокогорных районах - снег. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем - 22-27° тепла, в горах ночью 3-8°, днем - 12-17° тепла.

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