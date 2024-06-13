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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на праздничные дни

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на праздничные дни В предстоящие праздничные дни в Азербайджане пройдет преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди и грозы.
Экология
13 июня 2024 г. 16:52
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на праздничные дни

В предстоящие праздничные дни в Азербайджане пройдет преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди и грозы.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, в горных районах ожидается выпадение града и повышение уровня водности в реках.

"По этой причине мы рекомендуем гражданам, планирующим в праздничные дни поездку в регионы, внимательно следить за информацией о погоде и строить планы путешествий в соответствии с прогнозом. Необходимо строго соблюдать правила безопасности на автомагистралях", - отметил начальник службы.

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Версия на азербайджанском языке Bayram günlərinin havası açıqlanıb

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