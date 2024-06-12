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В Азербайджане в последующие два дня ожидаются ливни и сильный ветер

В Азербайджане в последующие два дня ожидаются ливни и сильный ветер 13-14 июня в Баку и на Абшеронском полуострове днем местами ожидаются дожди.
Экология
12 июня 2024 г. 17:26
В Азербайджане в последующие два дня ожидаются ливни и сильный ветер

13-14 июня в Баку и на Абшеронском полуострове днем местами ожидаются дожди.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В некоторых частях полуострова осадки примут интенсивный характер, не исключаются грозы.

В районах Азербайджана с 13 июня и до вечера 14 июня также ожидаются дожди, местами интенсивного характера, и грозы. В основном в горных и предгорных районах (Гянджа-Газах, Дашкесан-Гедабек, Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Горный Ширван) осадки будут интенсивными, вероятно выпадение града.

В горных и предгорных районах объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой. По данным синоптиков, в Нахчыванской АР, Гяндже, Гёйгёле, Гёранбое, Тертере, Барде, Агдаме, Агдере, Мингячевире, Евлахе, Хызы, Шабране, Сиязане, Шамахы, Исмаиллы, Агсу, Гобустане, Гахе, Шеки, Загатале, Балакяне скорость ветра составит 13,9-20,7 м/с.

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