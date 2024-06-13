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Воздух в Азербайджане прогреется до 35 градусов

Воздух в Азербайджане прогреется до 35 градусов Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Экология
13 июня 2024 г. 12:10
Воздух в Азербайджане прогреется до 35 градусов

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В первой половине дня прогнозируются кратковременные осадки, грозы. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 20-24°, днем 30-35° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 50-55 %, днем 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, в горных и предгорных районах возможны грозы и град. Ночью и утром и местами ожидается туман, будет дуть западный ветер, усиливающийся на горных и предгорных территориях.

Температура воздуха составит ночью 20-24°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 18-23° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for June 14
Версия на азербайджанском языке Sabah 35 dərəcə isti olacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, külək əsəcək

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