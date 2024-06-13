Воздух в Азербайджане прогреется до 35 градусов

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В первой половине дня прогнозируются кратковременные осадки, грозы. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 20-24°, днем 30-35° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 50-55 %, днем 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, в горных и предгорных районах возможны грозы и град. Ночью и утром и местами ожидается туман, будет дуть западный ветер, усиливающийся на горных и предгорных территориях.

Температура воздуха составит ночью 20-24°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 18-23° тепла.