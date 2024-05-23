О нас

В Азербайджане ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

В Азербайджане ожидаются ливни, грозы и сильный ветер В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 24 мая и до вечера 26 мая ожидаются переменные осадки.
Экология
23 мая 2024 г. 17:34
В Азербайджане ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 24 мая и до вечера 26 мая ожидаются переменные осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова вечером осадки местами усилятся.

25 мая в первой половине дня ожидается усиление северного ветра до 15-20 м/с.

В районах Азербайджана с 24-го до 27 мая временами ожидаются осадки. В Нахчыванской АР, Газах-Гянджинском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно Ширванском, Центрально-Аранском, Лянкяран-Астаринском регионах, Карабахе и Восточном Зангезуре ожидаются интенсивные осадки, грозы и град, в высокогорных районах - снег.

С 25 мая и до дневных часов 26 мая ожидается усиление восточного ветра до 15-20 м/с, в отдельных местах порывы ветра будут достигать 23-28 м/с.

Ожидается повышение уровня воды в реках Кура, Араз, Ганых и Габырры, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Leysan yağacaq, külək əsəcək, çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

Самое читаемое

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
19 мая 2024 г. 19:52
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
20 мая 2024 г. 11:58
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
19 мая 2024 г. 19:06
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
18 мая 2024 г. 14:50
В Баку приступили к сносу моста Джаваншира
ФотоВ Баку приступили к сносу моста Джаваншира
20 мая 2024 г. 17:15
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
19 мая 2024 г. 18:20
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
19 мая 2024 г. 19:27
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
19 мая 2024 г. 16:04
Опубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
ВидеоОпубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
19 мая 2024 г. 20:18
Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi