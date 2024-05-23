В Азербайджане ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 24 мая и до вечера 26 мая ожидаются переменные осадки.

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 24 мая и до вечера 26 мая ожидаются переменные осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова вечером осадки местами усилятся.

25 мая в первой половине дня ожидается усиление северного ветра до 15-20 м/с.

В районах Азербайджана с 24-го до 27 мая временами ожидаются осадки. В Нахчыванской АР, Газах-Гянджинском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно Ширванском, Центрально-Аранском, Лянкяран-Астаринском регионах, Карабахе и Восточном Зангезуре ожидаются интенсивные осадки, грозы и град, в высокогорных районах - снег.

С 25 мая и до дневных часов 26 мая ожидается усиление восточного ветра до 15-20 м/с, в отдельных местах порывы ветра будут достигать 23-28 м/с.

Ожидается повышение уровня воды в реках Кура, Араз, Ганых и Габырры, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели.