В Баку проходит международная конференция, посвященная "Году солидарности во имя зеленого мира"

В Баку проходит VI Международная научная конференция исследователей в области экономики и управления (ISCEMR-24), посвященная "Году солидарности во имя зеленого мира".
Как сообщает Report, в конференции принимают участие 374 исследователя, представляющие в общей сложности 83 высших учебных заведения и исследовательских центра.
В рамках конференции участники мероприятия ознакомились с выставкой книг, изданных Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC).
Отметим, что конференция, организованная совместно Центром Гейдара Алиева, UNEC, Общественным объединением "Региональное развитие" и Международным центром магистратуры и докторантуры, продлится до 26 мая.