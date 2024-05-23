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В Баку проходит международная конференция, посвященная "Году солидарности во имя зеленого мира"

В Баку проходит международная конференция, посвященная "Году солидарности во имя зеленого мира" В Баку проходит VI Международная научная конференция исследователей в области экономики и управления (ISCEMR-24), посвященная "Году солидарности во имя зеленого мира".
Экология
23 мая 2024 г. 10:27
В Баку проходит международная конференция, посвященная Году солидарности во имя зеленого мира

В Баку проходит VI Международная научная конференция исследователей в области экономики и управления (ISCEMR-24), посвященная "Году солидарности во имя зеленого мира".

Как сообщает Report, в конференции принимают участие 374 исследователя, представляющие в общей сложности 83 высших учебных заведения и исследовательских центра.

В рамках конференции участники мероприятия ознакомились с выставкой книг, изданных Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC).

Отметим, что конференция, организованная совместно Центром Гейдара Алиева, UNEC, Общественным объединением "Региональное развитие" и Международным центром магистратуры и докторантуры, продлится до 26 мая.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili”nə həsr olunan beynəlxalq konfrans keçirilir

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