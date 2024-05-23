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Завтра воздух в Баку прогреется до 26 градусов

Завтра воздух в Баку прогреется до 26 градусов 24 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
23 мая 2024 г. 12:41
Завтра воздух в Баку прогреется до 26 градусов

24 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В некоторых частях полуострова, начиная с дневных часов, местами ожидаются осадки. Будет преобладать северо-восточный ветер, который вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 13-17°, днем - 21-26° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем - 50-55%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах интенсивные, не исключаются грозы, град и туман, в высокогорных районах - снег. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем - 18-23° тепла, в горах ночью 3-8°, днем - 10-15° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for May 24
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 26, rayonlarda 23 dərəcə isti olacaq

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