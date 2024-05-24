Сезон ураганов в Атлантике может стать самым активным за историю наблюдений

Нынешний сезон ураганов в Атлантике может оказаться наиболее активным за всю историю наблюдений.

Нынешний сезон ураганов в Атлантике может оказаться наиболее активным за всю историю наблюдений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким предупреждением выступили специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.

По их прогнозу, в Атлантике могут сформироваться от 17 до 25 тропических штормов со скоростью ветра свыше 17,4 м/с. Из них 8-13 могут быть переквалифицированы в ураганы со скоростью ветра свыше 33 м/с, а четыре-семь - в особенно сильные ураганы третьей, четвертой и пятой категорий со скоростью ветра более 49,6 м/с.

Это вызвано некоторыми факторами, в том числе "близкой к рекордной температурой воды в Атлантическом океане", снижением в этом регионе активности пассатных ветров, а также формированием в Тихом океане климатического феномена Ла-Нинья, приводящего к похолоданию.

Глава NOAA Рик Спинрад отметил на пресс-конференции, что нынешний сезон ураганов, "вероятно, будет выдающимся". По его словам "майский прогноз NOAA никогда не содержал столь высоких данных по штормам, ураганам и сильным ураганам". В среднем в Атлантике формируется 14 тропических штормов, семь ураганов и три сильных урагана.

Сезон ураганов начинается 1 июня и заканчивается 30 ноября. По оценкам NOAA, с вероятностью 85% он будет активнее обычного.