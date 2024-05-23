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Названы расходы Азербайджана на международные мероприятия по экологии, включая COP28

Названы расходы Азербайджана на международные мероприятия по экологии, включая COP28 Баланс государственного фонда охраны окружающей среды на 1 января 2023 года составил 27,6 млн манатов.
Экология
23 мая 2024 г. 11:29
Названы расходы Азербайджана на международные мероприятия по экологии, включая COP28

Баланс государственного фонда охраны окружающей среды на 1 января 2023 года составил 27,6 млн манатов.

Как сообщает Report, это отражено в проекте закона "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год".

За отчетный период расходы фонда составили 12,9 млн манатов, которые, в соответствии с уставом фонда, были направлены на представление страны на мероприятиях международного уровня (28-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае и выставка садоводства "Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда" в Дохе), улучшение финансового обеспечения работников данной сферы, создание и развитие материально-технической базы государственных органов, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды.

Баланс фонда на 1 января 2024 года составил 21,6 млн манатов, что на 5,9 млн манатов меньше показателя прошлого года.

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