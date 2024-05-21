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В регионах Азербайджана осадки усилятся

В регионах Азербайджана осадки усилятся 22-23 мая в горных и предгорных районах Азербайджана, а с 24 по 27 мая в некоторых других районах временами ожидаются осадки.
Экология
21 мая 2024 г. 16:07
В регионах Азербайджана осадки усилятся

22-23 мая в горных и предгорных районах Азербайджана, а с 24 по 27 мая в некоторых регионах временами ожидаются осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Нахчыванской АР, Газах-Гянджинском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно Ширванском, Центрально-Аранском, Лянкяран-Астаринском регионах, Карабахе и Восточном Зангезуре ожидаются интенсивные осадки, грозы и град, в высокогорных районах - снег.

Днем с 24 по 26 мая ожидается усиление восточного ветра до 15-20 м/с, в отдельных местах - до 23-28 м/с.

Ожидается повышение уровня воды в реках Кура, Араз, Ганых и Габырры, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели.

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