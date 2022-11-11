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В Лачыне, Джебраиле и Зангилане прошли акции по посадке деревьев

В Лачыне, Джебраиле и Зангилане прошли акции по посадке деревьев В освобожденных от оккупации Лачынском, Джебраильском и Зангиланском районах были организованы акции по посадке деревьев в поддержку проводимой ежегодно 11 ноября в Турции акции по массовой посадке деревьев под лозунгом "Вдохни в будущее".
Экология
11 ноября 2022 г. 20:55
В Лачыне, Джебраиле и Зангилане прошли акции по посадке деревьев

В освобожденных от оккупации Лачынском, Джебраильском и Зангиланском районах были организованы акции по посадке деревьев в поддержку проводимой ежегодно 11 ноября в Турции акции по массовой посадке деревьев под лозунгом "Вдохни в будущее".

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР).

В ходе акции сотрудниками МЭПР было посажено по 1111 деревьев в городе Лачыне, в Джебраильском и Зангиланском районах.

В акции по посадке деревьев в Зангиланском районе приняли участие и жители села Агалы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçın, Cəbrayıl və Zəngilanda ağacəkmə aksiyaları keçirilib

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