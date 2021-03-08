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В большинстве районов выпал снег

В большинстве районов выпал снег Опубликована фактическая погода в Азербайджане.
Экология
8 марта 2021 г. 22:03
В большинстве районов выпал снег

Опубликована фактическая погода в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

По данным на 21:00 8 марта, погода была нестабильной.

В Дашкесане, Гедабее, Гёйгеле, Гяндже, Джейранчёле, Агдаме, Агстафе, Товузе, Загатале, Шеки, Губе, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах) и Шахдаге выпал снег, а в Набрани, Билясуваре, Нефтчале, Гаджигабуле, Сабирабаде, Кюрдамире, Имишли, Бейлягане, Евлахе, Гёйчае, Мингячевире, Агсу, Шамкире, Нахчыване и Нафталане шел дождь.

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Версия на азербайджанском языке Əksər rayonlarda qar və yağış yağıb - FAKTİKİ HAVA

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