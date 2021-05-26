В Баку пройдёт кратковременный дождь

Завтра в течение дня будет дуть умеренный южный ветер

27 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью и вечером местами ожидаются небольшие кратковременные дожди.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, завтра в течение дня будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17, днем - 22-27, в Баку ночью - 15-17, днем - 24-26 градусов тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75%, днем - 45-50%.

27 мая в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, местами дожди, ночью интенсивные, град. Днем постепенно осадки прекратятся. Утром местами туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17, днем - 24-29, в горах ночью - 8-13, днем - 13-18 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 27 мая на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей