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В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 29 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 29 градусов тепла 23 мая в Баку и на Абшеронском полуострове осадки не ожидаются.
Экология
22 мая 2023 г. 13:35
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 29 градусов тепла

23 мая в Баку и на Абшеронском полуострове осадки не ожидаются.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северный ветер в дневное время сменится южным ветром.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем 24-29° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в дневное время в некоторых северных и западных районах возможны дожди, грозы и град. В некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 13-18° тепла.

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