В Азербайджане похолодает, ожидаются дожди и сильный ветер

Министерство экологии и природных ресурсов предупредило об ожидаемой смене погодных условий на территории Азербайджана.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства, с вечера 13 ноября по 17 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, переменные осадки, которые местами могут принять интенсивный характер.

Скорость северного ветра временами достигнет 15-20 м/с, местами 23-25 м/с. Температура воздуха составит 10-12 градусов тепла.

С вечера 13 ноября по 17 ноября в районах Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия, по сравнению с предыдущими днями похолодает на 5-8 градусов. Преимущественно в северных и восточных районах возможны дожди. Местами осадки примут интенсивных характер, в горных территориях есть вероятность выпадения снега. Скорость северо-восточного ветра местами усилится.