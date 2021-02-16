О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане запрещается продажа синтетических сетей для охоты

В Азербайджане запрещается продажа синтетических сетей для охоты “В соответствующие органы сделано обращение в связи с запретом используемых для охоты синтетических сетей".
Экология
16 февраля 2021 г. 17:33
В Азербайджане запрещается продажа синтетических сетей для охоты

“В соответствующие органы сделано обращение в связи с запретом используемых для охоты синтетических сетей".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, выступая на "Экспертном часе".

Начальник службы сказал, что в ряде случаев эти сети ввозятся в страну контрабандным путем: “Использование этих сетей запрещено, так как они опасны для обитающих в водоемах живых существ. В данном направлении необходимо проводить пропагандистско-агитационные работы. Следует отметить, что случаи незаконной охоты сократились, граждане предпочитают охотиться в законном порядке".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ov üçün istifadə olunan sintetik torların satışı qadağan edilir

Новости партнеров

Самое читаемое

Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
15 февраля 2021 г. 12:55
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
11 февраля 2021 г. 19:05
Глава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
ФотоГлава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
11 февраля 2021 г. 13:42
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
10 февраля 2021 г. 11:14
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение
15 февраля 2021 г. 01:08
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физули, Зангилан, Лачин и Джебраил
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физули, Зангилан, Лачин и Джебраил
15 февраля 2021 г. 17:30
Российский эксперт: Карабахскую войну выиграли не беспилотники, а люди
ВидеоРоссийский эксперт: Карабахскую войну выиграли не беспилотники, а люди
11 февраля 2021 г. 10:44
Бельгийские парламентарии обсудили карабахскую войну
ФотоБельгийские парламентарии обсудили карабахскую войну
10 февраля 2021 г. 00:33
Армению захлестнула волна загадочных самоубийств
Армению захлестнула волна загадочных самоубийств
13 февраля 2021 г. 07:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi