В Азербайджане запрещается продажа синтетических сетей для охоты

“В соответствующие органы сделано обращение в связи с запретом используемых для охоты синтетических сетей".

“В соответствующие органы сделано обращение в связи с запретом используемых для охоты синтетических сетей".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, выступая на "Экспертном часе".

Начальник службы сказал, что в ряде случаев эти сети ввозятся в страну контрабандным путем: “Использование этих сетей запрещено, так как они опасны для обитающих в водоемах живых существ. В данном направлении необходимо проводить пропагандистско-агитационные работы. Следует отметить, что случаи незаконной охоты сократились, граждане предпочитают охотиться в законном порядке".