В Азербайджане сохранится снежная погода, на дорогах ожидается гололед

Завтра в Азербайджане сохранится снежная погода, на дорогах ожидается гололедица.

Завтра в Азербайджане сохранится снежная погода, на дорогах ожидается гололедица.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается снегопад, ночью и утром местами будет туман, ожидается умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха в столице и на полуострове ночью составит - 2, днем около 0 градусов. Атмосферное давление составит 778, относительная влажность прогнозируется на уровне 70-80 процентов.

В регионах Азербайджана местами ожидается мокрый снег и снег, местами интенсивного характера, прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов мороза, днем ​​от -2 до +2 градуса, ночью 15-20, днем ​​5-10 градусов мороза.