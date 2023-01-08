В Азербайджане сохранится снежная погода, на дорогах ожидается гололед

Завтра в Азербайджане сохранится снежная погода, на дорогах ожидается гололедица.
Об этом
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается снегопад, ночью и утром местами будет туман, ожидается умеренный северо-восточный ветер.
Температура воздуха в столице и на полуострове ночью составит - 2, днем около 0 градусов. Атмосферное давление составит 778, относительная влажность прогнозируется на уровне 70-80 процентов.
В регионах Азербайджана местами ожидается мокрый снег и снег, местами интенсивного характера, прогнозируется умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов мороза, днем от -2 до +2 градуса, ночью 15-20, днем 5-10 градусов мороза.