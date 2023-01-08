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В Азербайджане сохранится снежная погода, на дорогах ожидается гололед

В Азербайджане сохранится снежная погода, на дорогах ожидается гололед Завтра в Азербайджане сохранится снежная погода, на дорогах ожидается гололедица.
Экология
8 января 2023 г. 13:16
В Азербайджане сохранится снежная погода, на дорогах ожидается гололед

Завтра в Азербайджане сохранится снежная погода, на дорогах ожидается гололедица.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается снегопад, ночью и утром местами будет туман, ожидается умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха в столице и на полуострове ночью составит - 2, днем около 0 градусов. Атмосферное давление составит 778, относительная влажность прогнозируется на уровне 70-80 процентов.

В регионах Азербайджана местами ожидается мокрый снег и снег, местами интенсивного характера, прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов мороза, днем ​​от -2 до +2 градуса, ночью 15-20, днем ​​5-10 градусов мороза.

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Версия на азербайджанском языке Qarlı hava şəraiti sabah da davam edəcək, yollar buz bağlayacaq

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