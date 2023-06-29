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В Азербайджане ожидаются сильный ветер, дожди и грозы

В Азербайджане ожидаются сильный ветер, дожди и грозы 1 июля в Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер усилится до 15-20, местами до 23-28 м/с. К вечеру ветер немного стихнет, есть вероятность осадков.
Экология
29 июня 2023 г. 13:55
В Азербайджане ожидаются сильный ветер, дожди и грозы

1 июля в Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер усилится до 15-20, местами до 23-28 м/с. К вечеру ветер немного стихнет, есть вероятность осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Начиная с дневных часов 30 июня и до вечера 1 июля в районах Азербайджана ожидается нестабильная погода, возможны интенсивные осадки. В Балакян-Шекинском, Газах-Гянджинском, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Центрально-Аранском районах вероятны грозы и град. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, на отдельных территориях до 23-28 м/с.

Водность рек повысится, возможны кратковременные паводки.

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Версия на азербайджанском языке Hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək, güclü külək əsəcək, yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

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