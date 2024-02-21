В Азербайджане ожидаются интенсивные осадки

В Баку и на Абшеронском полуострове до вечера 23 февраля ожидается дождливая погода, местами осадки будут интенсивными.

В Баку и на Абшеронском полуострове до вечера 23 февраля ожидается дождливая погода, местами осадки будут интенсивными.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

22 февраля в основном в восточных районах Азербайджана, а 23 февраля в большинстве районов временами ожидаются осадки, местами выпадет снег. Наиболее интенсивные осадки пройдут в Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Газах-Гянджинском, Лянкяран-Астаринском, Карабахском, Восточно-Зангезурском регионах и Нахчыванской АР.

Будет преобладать западный ветер, который 23 февраля преимущественно в горных и предгорных районах усилится до 15-20 м/с.