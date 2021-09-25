В Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, осадки местами примут интенсивный характер, однако стихнут днем.

Порывистый северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 16-18°, днем 19-22° тепла, в Баку ночью 16-18° тепла, днем 20-22° тепла. Атмосферное давление в пределах нормы - 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 80-90%, днем - 55-60%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди. В отдельных местах в северо-восточных районах вероятны сильные ливни и выпадение града. Ночью и утром местами усилится западный ветер. Утром в горах ожидается туман.

Температура воздуха ночью составит 13-17° тепла, днем 21-25° тепла, в горах ночью 4-7°, днем 9-14° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, в первой половине дня 26 сентября на Абшеронском полуострове ожидается сильный северный ветер и дождливая погода, что в основном неблагоприятно для метеочувствительных людей.