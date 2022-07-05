В Азербайджане будут определены 20 наиболее уязвимых к изменению климата районов

Будет закуплено оборудование для сбора данных по изменению климата и создан реестр по наиболее уязвимым к этому процессу мест в Азербайджане.
Как сообщает медиа-партнер мероприятия Report, об этом заявил менеджер проекта по помощи национальному плану адаптации представительства Программы развития ООН в Азербайджане Заур Алиев во время выступления на международной конференции на тему “Колебания уровня Каспийского моря в условиях климатических изменений, прогноз и адаптационные мероприятия”.
По его словам, в реестр войдут 20 наиболее уязвимых к изменению климата районов Азербайджана.