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В Азербайджане будут определены 20 наиболее уязвимых к изменению климата районов

В Азербайджане будут определены 20 наиболее уязвимых к изменению климата районов 15:49
Экология
5 июля 2022 г. 16:47
В Азербайджане будут определены 20 наиболее уязвимых к изменению климата районов

Будет закуплено оборудование для сбора данных по изменению климата и создан реестр по наиболее уязвимым к этому процессу мест в Азербайджане.

Как сообщает медиа-партнер мероприятия Report, об этом заявил менеджер проекта по помощи национальному плану адаптации представительства Программы развития ООН в Азербайджане Заур Алиев во время выступления на международной конференции на тему “Колебания уровня Каспийского моря в условиях климатических изменений, прогноз и адаптационные мероприятия”.

По его словам, в реестр войдут 20 наиболее уязвимых к изменению климата районов Азербайджана.

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Версия на английском языке 20 districts most sensitive to climate changes to be determined in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda iqlim dəyişmələrinə ən həssas 20 rayon müəyyənləşdiriləcək

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