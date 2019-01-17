Умайра Тагиева: Высота волн в Каспийском море достигает 8.9 метров - ВИДЕО

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "Высота волн в Каспийском море достигает 8.9 метров".

Об этом в заявлении Report сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, самые резкие погодные условия прогнозировались во второй половине дня и вечером: "Максимальная скорость ветра наблюдалась вечером. По данным гидрометеорологической сети на Абшеронском полуострове, максимальная скорость ветра достигает 40 метров в секунду. Наблюдающаяся погода расценивается как крайне опасное гидрометеорологическое явление. Таким образом, наше предупреждение полностью оправдало себя. 16 января в Кабмине прошло совещание, связанное с крайне опасным гидрометеорологическим явлением. Всем госструктурам были даны необходимые поручения и рекомендации, и все госорганизации были подготовлены к резкому изменению погодных условий. Считаю, что мы выполнили свои обязанности. Возникают вопросы типа почему отменили занятия в учебных заведениях. Данный вопрос не входит в наши полномочия. Наша обязанность заключается в том, чтобы информировать госорганизации и население о возможных резких изменениях погодных условий и в особенности о крайне опасном гидрометеорологическом явлении, чтобы свести к минимуму возможные последствия. В столице уже наблюдались последствия стихии. Госструктуры оказались подготовленными".