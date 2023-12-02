Умайра Тагиева: На долю стран с быстро развивающейся экономикой приходится немалая часть выбросов

На долю стран с быстро развивающейся экономикой приходится немалая часть глобальных выбросов.

На долю стран с быстро развивающейся экономикой приходится немалая часть глобальных выбросов.

Как сообщает Report, об этом заявила координатор Рамочной конвенции ООН по изменению климата, заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на полях 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28 в Дубае.

По ее словам, позиции стран по данному вопросу различны.

"Некоторые страны, которые развиваются, говорят о том, что существует историческая ответственность развитых стран, которые в свое время создали такую ситуацию. С другой стороны существуют экономики, которые очень быстро развиваются, и сейчас на их долю приходится немалая часть глобальных выбросов", - сказала она.