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Ученые развеяли популярный миф о глобальном потеплении

Ученые развеяли популярный миф о глобальном потеплении Согласно новым расчетам, осень может наступить на шесть дней раньше
Экология
27 ноября 2020 г. 17:45
Ученые развеяли популярный миф о глобальном потеплении

Группа немецких и швейцарских ученых опровергли популярный миф о том, что глобальное потепление задерживает наступление осени. Как передает Report, выводы опубликованы в журнале Science.

Более ранние научные модели прогнозировали, что к концу века начало осени может перенестись на две-три недели позже. Согласно новым расчетам, осень может наступить на шесть дней раньше.

Выводы исследователей основываются на наблюдениях за объемами потребления деревьями углекислого газа и временем опадения листьев. По их словам, эти процессы оказывают большое влияние на управление климатом.

"Десятилетиями мы полагали, что период вегетации у деревьев увеличивается, а опадение листьев происходит позже. Однако новое исследование показывает, что из-за ускорившегося роста деревьев листья опадают раньше", - объяснил швейцарский ученый Томас Кроутер.

Специалисты считают, что их открытие позволит взглянуть на глобальное потепление с другой стороны и выработать новые меры по борьбе с его последствиями.

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