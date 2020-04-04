Температура воздуха снизится, ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Национальная гидрометеорологическая служба при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана распространила предупреждение об изменении погодных условий.

Как сообщает Report со ссылкой на службу, с утра 6 апреля до полудня 9 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, температура воздуха постепенно снизится, с утра 6 апреля до утра 7 апреля будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого достигнет 15-20 м/с, в некоторых местах полуострова ветер усилится до 28-33 м/с. 7 и 8 апреля местами пройдут дожди, в некоторых местах возможны интенсивные осадки.

В районах Азербайджана с утра 6 апреля до полудня 9 апреля ожидаются нестабильные погодные условия, временами дождь, в горных районах возможен снег. С утра 6 апреля до утра 7 апреля скорость западного ветра достигнет 15-20 м/с, местами с порывами - до 28-33 м/с. Может повыситься уровень воды в реках.