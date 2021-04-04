Синоптики обещают пасмурную погоду и ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный южный ветер днем временами будет усиливаться

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный южный ветер днем временами будет усиливаться.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 5 апреля температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 8-11 градусов тепла, днем 15-19 градусов тепла, в Баку ночью 8-11 градусов тепла, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 мм до 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Местами туман, будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-10 градусов тепла, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью 0-5 градусов тепла, в высокогорье 0-4 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла, местами 15-20 градусов тепла.

Предупреждение

5 апреля в течение дня в Баку и на Абшеронском полуострове скорость южного ветра будет достигать 15-18 м/с.