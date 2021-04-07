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Река Охчучай загрязнена больше других пограничных рек 

Река Охчучай загрязнена больше других пограничных рек  "В результате проведенных в течение трех месяцев этого года мониторингов, в Охчучае было выявлено многократное превышение нормы никеля, железа, меди и молибдена".
Экология
7 апреля 2021 г. 20:16
Река Охчучай загрязнена больше других пограничных рек 

"В результате проведенных в течение трех месяцев этого года мониторингов, в Охчучае было выявлено многократное превышение нормы никеля, железа, меди и молибдена".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам в Зангилане представитель Министерства экологии и природных ресурсов Мехман Набиев.

По его словам, Охчучай, берущий свое начало из Зангезурского хребта, протекает по территории Зангиланского района и впадает в реку Араз: "Отходы Каджаранского медно-молибденового комбината, расположенного у истока этой реки, а также бытовые сточные воды сбрасываются в Охчучай без очистки. Это также приводит к превышению нормы содержания тяжелых металлов в этой реке. Мониторинг, проведенный МЭПР в реках, показывает, что эта река подвержена загрязнению больше, чем другие пограничные реки. Согласно мониторингу, проведенному в январе, феврале, марте, содержание никеля в этих реках превысило норму в 7 раз, железа - в 4 раза, меди и молибдена - в 2 раза".

М.Набиев сказал, что в начале марта визуально было видно сильное загрязнение Охчучая: "В те дни в бассейне реки была обнаружена массовая гибель форелей. В настоящее время загрязнение реки продолжается. Увеличение производственных мощностей месторождений Каджаран и Кафан многократно увеличило загрязнение реки".

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Версия на английском языке Azerbaijani official: Okhchuchay river more polluted than other border rivers
Версия на азербайджанском языке Oxçuçayın çirklənməsi digər sərhəd çaylardan daha çoxdur - RƏSMİ

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