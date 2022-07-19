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Пылевой туман сохранится до конца недели

Пылевой туман сохранится до конца недели В Баку и на Абшеронском полуострове за последние дни в результате усиления северо-западного ветра наблюдается распространение пылевых масс, образующихся на верхней сухой поверхности почвы.
Экология
19 июля 2022 г. 11:10
Пылевой туман сохранится до конца недели

В Баку и на Абшеронском полуострове за последние дни в результате усиления северо-западного ветра наблюдается распространение пылевых масс, образующихся на верхней сухой поверхности почвы.

Как передает Report, об этом сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что наблюдаемый в воздухе пылевой туман носит локальный характер.

По ее словам, согласно данным автоматических станций, на утро 19 июля дисперсные частицы пыли в Хатаинском районе Баку превышают норму в 1,4 раза, в Низаминском - в 1,5, а в Сабаильском - в 1,2: ”Ввиду сильного северо-западного ветра и метеорологических условий, ожидается сохранение пыльной погоды до конца недели".

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