Пылевой туман сохранится до конца недели

В Баку и на Абшеронском полуострове за последние дни в результате усиления северо-западного ветра наблюдается распространение пылевых масс, образующихся на верхней сухой поверхности почвы.

В Баку и на Абшеронском полуострове за последние дни в результате усиления северо-западного ветра наблюдается распространение пылевых масс, образующихся на верхней сухой поверхности почвы.

Как передает Report, об этом сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что наблюдаемый в воздухе пылевой туман носит локальный характер.

По ее словам, согласно данным автоматических станций, на утро 19 июля дисперсные частицы пыли в Хатаинском районе Баку превышают норму в 1,4 раза, в Низаминском - в 1,5, а в Сабаильском - в 1,2: ”Ввиду сильного северо-западного ветра и метеорологических условий, ожидается сохранение пыльной погоды до конца недели".