Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 30 июня.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 30 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, будет преобладать северо-западный ветер, временами с усилением.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24°, днем - 30-33° тепла. В Баку ночью - 22-24°, днем - 30-32° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 33-38°, в горах ночью - 7-12° тепла, днем - 20-25°.